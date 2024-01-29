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МЮ может оштрафовать Рашфорда на 650 тысяч фунтов - The Sun
Форвард ходил в ночной клуб, а затем пропустил тренировку и матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маркусу Рашфорду грозит дисциплинарное наказание от "Манчестер Юнайтед".
Нападающий "Манчестер Юнайтед" пропустил тренировку команды и игру против "Ньюпорта" в Кубке Англии из-за болезни. В среду его видели в ночном клубе. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: "Это внутреннее дело, и я с ним разберусь".
По информации The Sun, игроку грозит штраф в размере зарплаты за две недели. Эта сумма составляет 650 000 фунтов.
"Когда впервые было высказано предположение, что Маркус пропустил тренировку, потому что его не было дома накануне вечером, он отрицал это. Странно, что он думал, что сможет прийти в клуб, полный людей, и заявить, что этого не было.
Тренер будет очень разочарован", - отметил анонимный источник.
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