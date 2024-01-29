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Луис Энрике прокомментировал заявление Юргена Клоппа об отставке

Англия

Девять лет в Ливерпуле - это очень утомительно (с)

Луис Энрике прокомментировал заявление Юргена Клоппа об отставке

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Тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал заявление Юргена Клоппа об отставке по окончании сезона.

"Тренеры слишком зациклены на СМИ. Мы всегда первыми получаем удар, когда результаты не очень хорошие. Это чрезмерное внимание утомляет. Иногда тренерам нужно немного отдохнуть, перезарядиться. Девять лет в "Ливерпуле" - это очень утомительно. Прежде чем, возможно, принять новый вызов в другом клубе, ему нужно отдохнуть", - сказал Энрике перед матчем "ПСЖ" против "Бреста".

26 января, Юрген Клопп объявил о своем решении покинуть пост главного тренера "Ливерпуля" по окончании нынешнего сезона.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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