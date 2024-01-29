Тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал заявление Юргена Клоппа об отставке по окончании сезона.

"Тренеры слишком зациклены на СМИ. Мы всегда первыми получаем удар, когда результаты не очень хорошие. Это чрезмерное внимание утомляет. Иногда тренерам нужно немного отдохнуть, перезарядиться. Девять лет в "Ливерпуле" - это очень утомительно. Прежде чем, возможно, принять новый вызов в другом клубе, ему нужно отдохнуть", - сказал Энрике перед матчем "ПСЖ" против "Бреста".