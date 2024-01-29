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Агент Антони заявил, что его клиент не покидает Манчестер Юнайтед

Англия

Антони остается в своем клубе

Агент Антони заявил, что его клиент не покидает Манчестер Юнайтед

getty images

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Агент вингера Антони, который играет за "МЮ", заявил, что его клиент не получал никаких предложений по потенциальному трансферу в Саудовскую Аравию

"Мы не получали никаких сообщений от "МЮ" относительно потенциального трансфера в январе или летом. Антони сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для клуба и улучшить свои показатели".

В Премьер-Лиге вингер сыграл 17 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Манчестер Юнайтед Антони
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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