Агент Антони заявил, что его клиент не покидает Манчестер Юнайтед

Агент вингера Антони, который играет за "МЮ", заявил, что его клиент не получал никаких предложений по потенциальному трансферу в Саудовскую Аравию

"Мы не получали никаких сообщений от "МЮ" относительно потенциального трансфера в январе или летом. Антони сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для клуба и улучшить свои показатели".

В Премьер-Лиге вингер сыграл 17 матчей и не отметился никакими результативными действиями.