Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если "канониры" все еще рассчитывают на борьбу за чемпионство, о чем говорит их главный тренер Микель Артета, то нужно побеждать такие крепкие коллективы, как "Ноттингем Форест".

Команда Нуну Эшпириту Санту пока обескровлена массовым отъездом собственных футболистов на Кубок Африки, но все еще остается опасным соперником для любого.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 30 января.

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Английская Премьер-лига. 22 тур.

30 января. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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