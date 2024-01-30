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Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Александр Зинченко едет за второй победой подряд

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если "канониры" все еще рассчитывают на борьбу за чемпионство, о чем говорит их главный тренер Микель Артета, то нужно побеждать такие крепкие коллективы, как "Ноттингем Форест".

Команда Нуну Эшпириту Санту пока обескровлена массовым отъездом собственных футболистов на Кубок Африки, но все еще остается опасным соперником для любого.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 30 января.

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Английская Премьер-лига. 22 тур.

30 января. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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