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Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Александр Зинченко едет за второй победой подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Если "канониры" все еще рассчитывают на борьбу за чемпионство, о чем говорит их главный тренер Микель Артета, то нужно побеждать такие крепкие коллективы, как "Ноттингем Форест".
Команда Нуну Эшпириту Санту пока обескровлена массовым отъездом собственных футболистов на Кубок Африки, но все еще остается опасным соперником для любого.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 30 января.
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Английская Премьер-лига. 22 тур.
30 января. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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