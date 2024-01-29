Ноттингем Форест – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После трех поражений подряд, два из которых произошло еще в прошлом календарном году, "Арсенал" у себя дома уверенно разобрался с "Кристал Пэлас". В контексте потенциальной борьбы за чемпионство сейчас самое время включаться и забирать свои баллы.

Команда Нуну Эшпириту Санту явно не является простым соперником, впрочем лондонцам точно есть что противопоставить, даже если они будут играть на выезде.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 30 января.

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