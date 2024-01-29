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Ноттингем Форест – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета готов начать победную серию
Getty Images / Global Images Ukraine
После трех поражений подряд, два из которых произошло еще в прошлом календарном году, "Арсенал" у себя дома уверенно разобрался с "Кристал Пэлас". В контексте потенциальной борьбы за чемпионство сейчас самое время включаться и забирать свои баллы.
Команда Нуну Эшпириту Санту явно не является простым соперником, впрочем лондонцам точно есть что противопоставить, даже если они будут играть на выезде.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 30 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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