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Ноттингем Форест – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета готов начать победную серию

Ноттингем Форест – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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После трех поражений подряд, два из которых произошло еще в прошлом календарном году, "Арсенал" у себя дома уверенно разобрался с "Кристал Пэлас". В контексте потенциальной борьбы за чемпионство сейчас самое время включаться и забирать свои баллы.

Команда Нуну Эшпириту Санту явно не является простым соперником, впрочем лондонцам точно есть что противопоставить, даже если они будут играть на выезде.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 30 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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