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Ноттингем – Арсенал, Фулхэм – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матчей с участием Зинченко и Миколенко

Англия

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединки

Ноттингем – Арсенал, Фулхэм – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матчей с участием Зинченко и Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединков 22-го тура Английской Премьер-лиги: "Ноттингем Форест" принимает лондонский "Арсенал", а "Эвертон" приедет к "Фулхэму".

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22-й тур чемпионата Англии, мидвик. Надеемся, что украинские футболисты не только выйдут на поле, но и отметятся результативными действиями. Или же просто проведут отличные матчи. Вернется ли в борьбу за золото "Арсенал"? Оторвется ли от зоны вылета "Эвертон"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция начнется во вторник, 30 января – в 21:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

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Источник:
ua-football.com
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