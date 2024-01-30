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Ноттингем – Арсенал, Фулхэм – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матчей с участием Зинченко и Миколенко
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединки
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединков 22-го тура Английской Премьер-лиги: "Ноттингем Форест" принимает лондонский "Арсенал", а "Эвертон" приедет к "Фулхэму".
22-й тур чемпионата Англии, мидвик. Надеемся, что украинские футболисты не только выйдут на поле, но и отметятся результативными действиями. Или же просто проведут отличные матчи. Вернется ли в борьбу за золото "Арсенал"? Оторвется ли от зоны вылета "Эвертон"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция начнется во вторник, 30 января – в 21:25 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
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