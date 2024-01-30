Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола сообщил о готовности Холанда сыграть против Бёрнли
Викинг возвращается в строй
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил на пресс-конференции, что нападающий команды Эрлинг Холанд войдёт в заявку команды на предстоящий матч 22‑го тура АПЛ с "Бёрнли".
"Он сможет вернуться в заявку. Теперь у нас полный состав, мы стали сильнее. Он, определённо, важный игрок для нас, — цитирует Гвардиолу пресс‑служба "горожан".
Напомним, что Холанд не выходил на поле с 6 декабря. В нынешнем сезоне 23-летний центрфорвард забил 19 мячей и оформил 5 голевых передач в 22 матчах за "Сити".
Поединок против "Бёрнли" состоится завтра, 31 января, на "Этихаде" в 21:30.
Популярное сейчас
- Гвардиола: Если Барселона мне позвонит - я поеду туда. Это мой клуб
- Украинский боксер впервые в карьере получил право биться за чемпионский титул WBO в легком весе
- В ответ на слухи. Залужный опубликовал фото с рабочего места с главой Генштаба
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО