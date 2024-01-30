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Гвардиола сообщил о готовности Холанда сыграть против Бёрнли

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Викинг возвращается в строй

Гвардиола сообщил о готовности Холанда сыграть против Бёрнли

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил на пресс-конференции, что нападающий команды Эрлинг Холанд войдёт в заявку команды на предстоящий матч 22‑го тура АПЛ с "Бёрнли".

"Он сможет вернуться в заявку. Теперь у нас полный состав, мы стали сильнее. Он, определённо, важный игрок для нас, — цитирует Гвардиолу пресс‑служба "горожан".

Напомним, что Холанд не выходил на поле с 6 декабря. В нынешнем сезоне 23-летний центрфорвард забил 19 мячей и оформил 5 голевых передач в 22 матчах за "Сити".

Поединок против "Бёрнли" состоится завтра, 31 января, на "Этихаде" в 21:30.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
man city
Опубликовал: Александр Бураков
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