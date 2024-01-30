Со следующего сезона арбитры Премьер-Лиги будут объяснять свои решения болельщикам

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в течение последних 12 месяцев испытывал новую систему, согласно которой решения, принятые ВАР, будут объясняться болельщикам.

Со следующего сезона ассоциация должна воплотить этот процесс в Премьер-лиге. Но для этого клубы АПЛ должны будут одобрить новое внедрение в июне.

Такая система уже использовалась в Клубном чемпионате мира, ЧМ U-20 и других. Судьи носили микрофон, которым подключались к динамику после просмотра ВАР, чтобы сообщить болельщикам на стадионе о решении. Но некоторые разговоры VAR оставались частными.

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