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Со следующего сезона арбитры Премьер-Лиги будут объяснять свои решения болельщикам
Новая система, вероятно, распространится на АПЛ
Фото: premierleague.com
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в течение последних 12 месяцев испытывал новую систему, согласно которой решения, принятые ВАР, будут объясняться болельщикам.
Со следующего сезона ассоциация должна воплотить этот процесс в Премьер-лиге. Но для этого клубы АПЛ должны будут одобрить новое внедрение в июне.
Такая система уже использовалась в Клубном чемпионате мира, ЧМ U-20 и других. Судьи носили микрофон, которым подключались к динамику после просмотра ВАР, чтобы сообщить болельщикам на стадионе о решении. Но некоторые разговоры VAR оставались частными.
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