Ливерпуль – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ливерпуль" остается единоличным лидером чемпионата Англии и демонстрирует просто невероятную серию, не проигрывая уже последних 14 матчей в рамках Английской Премьер-лиги. А после того, как Юрген Клопп заявил о своем уходе в конце сезона, кажется, что коллектив только окрепнет.

От того задача "Челси" по получению хотя бы ничьей на "Энфилде" выглядит максимально сложно. Станем ли мы свидетелями небольшой сенсации?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 31 января.

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