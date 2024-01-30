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Ливерпуль – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Может ли команда Почеттино удивить всю Англию?

Ливерпуль – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" остается единоличным лидером чемпионата Англии и демонстрирует просто невероятную серию, не проигрывая уже последних 14 матчей в рамках Английской Премьер-лиги. А после того, как Юрген Клопп заявил о своем уходе в конце сезона, кажется, что коллектив только окрепнет.

От того задача "Челси" по получению хотя бы ничьей на "Энфилде" выглядит максимально сложно. Станем ли мы свидетелями небольшой сенсации?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 31 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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