АПЛ. Ноттингем Форест – Арсенал 1:2. И Зинченко приложил свою руку к победе

Английская Премьер-лига, 22 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Два матча Зинченко после возвращения из лазарета – максимальные шесть очков для “Арсенала”. При том, что украинец в обоих поединках сыграл очень хорошо, а сегодня еще оформил ассист. Точно не следует считать, что это заслуга Александра, однако параллельно привет критикам и “крупным экспертам” передать можно.

Такая игра Зинченко и “Арсенала” обусловлена в том числе и стилем игры противника. И неделю назад против “Кристал Пэлас”, и сегодня в соперниках была защитная команда. В таком случае "канониры" больше атакуют, что и раскрывает лучшие стороны Александра.

Он был точно самым ярким в первом тайме. Много подключался к атакам, взаимодействовал с партнерами. Трудно было гостям пробить монолит в обороне лесников. Момент удалось создать только перед самым перерывом после навеса того же Зинченко. Несколько рикошетов и мяч дошел до Сака в неплохой позиции – тот промахнулся.

На старте второго тайма “Арсенал” дал еще больше темпа. Однажды спас Тернер, парировав довольно тяжелый удар с рикошетом от Сака. Через несколько мгновений Жезус попал в штангу.

Но на 65-й минуте все-таки гости открыли счет. И необычным способом. Зинченко бросил с аута вперед на Жезуса, тот протянул мяч к лицевой и пробил в “домик” Тернеру. Второй ассист украинца в сезоне АПЛ.

Прошло семь минут и счет стал 0:2. “Арсенал” провел очень резкую контратаку, которую завершил Сака ударом в левый угол. Ассист на счету Жезуса. Хоть и Зинченко провел действительно хороший матч, но у бразильского форварда два результативных действия – с этим трудно спорить.

Scoring @Arsenal's second of the night! ????@BukayoSaka87 has registered his 14th Premier League goal involvement of the season (7 goals, 7 assists) ⭐️#NFOARS pic.twitter.com/bilXuD9Ceh — Premier League (@premierleague) January 30, 2024

0:2 – очень неприятный счёт. И "канониры" сегодня подтвердили это. На 89-й минуте центр обороны гостей проспал простой мяч. Авонии этим воспользовался и отквитал один гол. Более того, в компенсированное время нападающий "Ноттингема" еще и дубль мог сделать, но попал прямо в руки Райе.

Благодаря победе “Арсенал” переместился на второе место. До "Ливерпуля" два очка, а от "Сити" отрыв – три зачетных пункта. Однако и у "мерсисайдцев" есть матч в запасе, и у "горожан" – два поединка в кармане. “Ноттингем” занимает то же 16 место. Трудно играть с такими большими потерями.

"Ноттингем Форест" - "Арсенал" 1:2

Голы: Авонии 89 – Жезус 65, Сака 72

Ноттингем Форест: Тернер – Монтьель, Омобамиделе, Мурильо, Тоффоло – Мангала (Эйтс 71), Данилу – Домингес (Хадсон-Одой 64), Гиббс-Уайт, Уильямс (Эланга 78) – Вуд (Авонии 46)

Арсенал: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивьор 90+2) – Эдегор (Жоржиньо), Райс, Смит-Роу (Хаверц 71) – Сака, Жезус (Нкетиа 78), Мартинелли (Троссард 78)

Предупреждение: Жезус 40