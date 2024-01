АПЛ. Ноттингем Форест – Арсенал 1:2. И Зинченко приложил свою руку к победе

Английская Премьер-лига, 22 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Два матча Зинченко после возвращения из лазарета – максимальные шесть очков для “Арсенала”. При том, что украинец в обоих поединках сыграл очень хорошо, а сегодня еще оформил ассист. Точно не следует считать, что это заслуга Александра, однако параллельно привет критикам и “крупным экспертам” передать можно.

Такая игра Зинченко и “Арсенала” обусловлена в том числе и стилем игры противника. И неделю назад против “Кристал Пэлас”, и сегодня в соперниках была защитная команда. В таком случае "канониры" больше атакуют, что и раскрывает лучшие стороны Александра.

Он был точно самым ярким в первом тайме. Много подключался к атакам, взаимодействовал с партнерами. Трудно было гостям пробить монолит в обороне лесников. Момент удалось создать только перед самым перерывом после навеса того же Зинченко. Несколько рикошетов и мяч дошел до Сака в неплохой позиции – тот промахнулся.

Half-time: @NFFC 0-0 @Arsenal



The away side are dominating possession, but there's no goals yet in this contest...#NFOARS pic.twitter.com/dIcZqWOZ0x