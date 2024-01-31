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Ливерпуль – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и лондонским "Челси".
Лидер первенства принимает в своей крепости середняка. Команда Юргена Клоппа идет первой в таблице и на фоне новостей об уходе тренера в конце сезона сделает все, чтобы так и закончить сезон. "Челси" же, пока тщетно, пытается хотя бы приблизиться к ТОП-5. Смогут ли лондонцы удивить "Энфилд"? Отличится ли Михаил Мудрик? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 31 января – в 22:10 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
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