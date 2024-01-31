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Чудо-ассист Зинченко. Ноттингем Форест - Арсенал 1:2. Обзор матча и видео голов
Канониры по-прежнему в гонке за АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
30 января состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги между командами "Ноттингем Форест" и "Арсеналом".
Канониры владели преимуществом в течение первого тайма, однако это не вылилось во взятие ворот. Все голы были забиты уже во второй половине встречи. Счет на 65-й минуте открыл Габриэль Жезус после вбрасывания мяча в ауту из руки Александра Зинченко. Это стал второй ассист для украинца в текущем сезоне АПЛ. Через семь минут успех гостей развил Букайо Сака после успешной контратаки, а в конце встречи "лесникам" удалось сократить отставание. Впрочем, итоговый счет остался в пользу "Арсенала".
АПЛ, 22-й тур
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" – "Арсенал" 1:2
Голы: Авоньи 89 – Жезус 65, Сака 72
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