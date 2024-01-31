Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла проиграла дома в АПЛ впервые за 18 матчей
Серия команды Эмери без поражений включала 16 побед и 1 ничью
Getty Images
"Астон Вилла" проиграла дома в АПЛ впервые за 18 матчей. Клуб из Бирмингема уступил "Ньюкаслу" (1:3) в матче 22-го тура Премьер-лиги.
Предыдущее домашнее поражение в рамках чемпионата было зафиксировано в феврале 2023 года - от "Арсенала" (2:4).
Беспроигрышная домашняя серия "Астон Виллы" включала в себя 17 игр - 16 побед и 1 ничью.
В этом сезоне команда под руководством Унаи Эмери набрала 43 очка в 22 играх и занимает текущее 4-е место в таблице.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:TheAthletic
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стали известны условия контракта Реала с "новым Луниным"
- Шовковский и игроки Динамо незаконно выезжали из Украины через благотворительный фонд, - УП
- Зинченко оформил ассист руками в матче с Ноттингемом
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Зинченко и Миколенко в матчах АПЛ
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн