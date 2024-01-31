"Астон Вилла" проиграла дома в АПЛ впервые за 18 матчей. Клуб из Бирмингема уступил "Ньюкаслу" (1:3) в матче 22-го тура Премьер-лиги.

Предыдущее домашнее поражение в рамках чемпионата было зафиксировано в феврале 2023 года - от "Арсенала" (2:4).

Беспроигрышная домашняя серия "Астон Виллы" включала в себя 17 игр - 16 побед и 1 ничью.

В этом сезоне команда под руководством Унаи Эмери набрала 43 очка в 22 играх и занимает текущее 4-е место в таблице.