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Гвардиола - о работе в Ман Сити: У меня есть все, о чем может мечтать тренер, я чувствую себя хорошо
Тренер горожан ответил на вопрос о том, что он думает о будущем
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола высказался о работе в "Манчестер Сити".
Главный тренер "горожан" ответил на вопрос о том, что он думает о будущем и что придает ему драйва и энергии, необходимых для поддержания высоких стандартов.
"У меня есть все, о чем может мечтать тренер. У меня есть все.
Руководство всегда поддерживает меня. За семь лет у нас сменилось много игроков, но все они оказывали невероятную поддержку. Это хорошая среда, так что у меня есть все.
Я чувствую себя хорошо, и, конечно, однажды это закончится, но я не думаю об этом прямо сейчас", - сказал Гвардиола.
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