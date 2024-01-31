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Гвардиола - о работе в Ман Сити: У меня есть все, о чем может мечтать тренер, я чувствую себя хорошо

Англия

Тренер горожан ответил на вопрос о том, что он думает о будущем

Гвардиола - о работе в Ман Сити: У меня есть все, о чем может мечтать тренер, я чувствую себя хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола высказался о работе в "Манчестер Сити".

Главный тренер "горожан" ответил на вопрос о том, что он думает о будущем и что придает ему драйва и энергии, необходимых для поддержания высоких стандартов.

"У меня есть все, о чем может мечтать тренер. У меня есть все.

Руководство всегда поддерживает меня. За семь лет у нас сменилось много игроков, но все они оказывали невероятную поддержку. Это хорошая среда, так что у меня есть все.

Я чувствую себя хорошо, и, конечно, однажды это закончится, но я не думаю об этом прямо сейчас", - сказал Гвардиола.

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Источник:
mancity
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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