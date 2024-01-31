2 гола менее чем за 3 минуты. Лутон - Брайтон 4:0. Видео голов и обзор матча

Аутсайдер английской Премьер-Лиги "Лутон" одержал неожиданную разгромную победу над "Брайтоном".

Большие проблемы для подопечных Роберто Де Дзерби начались с самого начала поединка, когда сразу они пропустили два гола в две минуты и 17 секунд со старта матча от Адебайо и Огбене. "Лутон" был близок к установлению рекорда АПЛ, однако достижение "Лестера" в 1998 году им перебить не удалось - 2 гола за ровно 2 минуты в игре с "Дерби". После перерыва Адебайо добил "Брайтон", оформив хет-трик.

Английская Премьер-лига, 22-й тур

"Кенилуэрт Роуд" (Лутон)

"Лутон" - "Брайтон" 4:0

Голы: Адебайо (1, 42, 56), Огбене (3)