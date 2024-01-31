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2 гола менее чем за 3 минуты. Лутон - Брайтон 4:0. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Сенсационный разгром

2 гола менее чем за 3 минуты. Лутон - Брайтон 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Аутсайдер английской Премьер-Лиги "Лутон" одержал неожиданную разгромную победу над "Брайтоном".

Большие проблемы для подопечных Роберто Де Дзерби начались с самого начала поединка, когда сразу они пропустили два гола в две минуты и 17 секунд со старта матча от Адебайо и Огбене. "Лутон" был близок к установлению рекорда АПЛ, однако достижение "Лестера" в 1998 году им перебить не удалось - 2 гола за ровно 2 минуты в игре с "Дерби". После перерыва Адебайо добил "Брайтон", оформив хет-трик.

Английская Премьер-лига, 22-й тур
"Кенилуэрт Роуд" (Лутон)
"Лутон" - "Брайтон" 4:0
Голы: Адебайо (1, 42, 56), Огбене (3)

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Источник:
Luton Town
Опубликовал: Александр Бураков
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