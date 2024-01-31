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Барселона подписала 17-летнего вундеркинда из Мали

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Экзотический трансфер каталонцев

Барселона подписала 17-летнего вундеркинда из Мали

TVP Sport

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17-летний малийский полузащитник Ибрагим Диарра прибыл в академию "Барселоны", сообщает Marca.

Внимание "каталонцев" Диарра обратил на себя во время выступления на Чемпионате Мира U-17, на котором сборная Мали дошла до полуфинала, а сам игрок оформил девять результативных действий.

Официально "блауграна" зарегистрирует Диарра уже в декабре, когда ему исполнится 18 лет. На данный момент футболист будет выступать в составе второй команды под руководством Рафаэля Маркеса.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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