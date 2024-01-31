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Де Дзерби высказался о разгромном поражении Брайтона в матче с Лутоном

Англия

Главный тренер Брайтона прокомментировал поражение своей команды

Де Дзерби высказался о разгромном поражении Брайтона в матче с Лутоном

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с "Лутоном".

"Мы не играли. Мы должны запомнить этот день - как не надо делать. Все игроки выступили плохо. Даже те, что вышли на замену. А "Лутон" выдал великолепный матч. Мне стыдно перед фанами, потому что я первый, кто отвечает за то, что произошло", - приводит слова Де Дзерби BBC.

Напомним, завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Лутон" и "Брайтон". Игра проходила на стадионе "Кенилворт Роуд" в Лутоне. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

После 21 матча в чемпионате Англии "Лутон" набрал 19 очков и на текущий момент занимает 17-ю строчку. В свою очередь, после 22 туров АПЛ "Брайтон" заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.

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Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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