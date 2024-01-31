Де Дзерби высказался о разгромном поражении Брайтона в матче с Лутоном

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с "Лутоном".

"Мы не играли. Мы должны запомнить этот день - как не надо делать. Все игроки выступили плохо. Даже те, что вышли на замену. А "Лутон" выдал великолепный матч. Мне стыдно перед фанами, потому что я первый, кто отвечает за то, что произошло", - приводит слова Де Дзерби BBC.

Напомним, завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались "Лутон" и "Брайтон". Игра проходила на стадионе "Кенилворт Роуд" в Лутоне. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

После 21 матча в чемпионате Англии "Лутон" набрал 19 очков и на текущий момент занимает 17-ю строчку. В свою очередь, после 22 туров АПЛ "Брайтон" заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.