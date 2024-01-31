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Легенда МЮ раскритиковал действия Зинченко в матче с Ноттингем Форест

Англия

Оценка действий украинца

Легенда МЮ раскритиковал действия Зинченко в матче с Ноттингем Форест

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз дал свою оценку действиям защитника "Арсенала" Александра Зинченко после последнего матча "канониров" с "Ноттингем Форест" (2:1) в Instagram. Скоулза не поразила тенденция украинца покидать позицию крайнего защитника, смещаясь в центр поля.

"Когда крайний латераль переходит на позицию в центр поля – это обидно для центрального полузащитника. Думаю, что ему нужно говорить, чтобы он убирался оттуда", - написал Скоулз в Instagram.

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Александр Зинченко
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
31.01.2024 в 12:01
Це вже якась хвороба у бувших. Якраз у цьому матчі Зінченко був одним з найкращих і своїми діями вносив креатив у гру команди, і практично не помилявся як при атакуючих, так і при захисних діях. Окрім того, зміщення в центр - це ймовірно вказівка тренерського штабу і не обов'язково ініціатива гравця.Як же багато алялеоненків в англійському футболі !
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
31.01.2024 в 12:01
Це вже якась хвороба у бувших. Якраз у цьому матчі Зінченко був одним з найкращих і своїми діями вносив креатив у гру команди, і практично не помилявся як при атакуючих, так і при захисних діях. Окрім того, зміщення в центр - це ймовірно вказівка тренерського штабу і не обов'язково ініціатива гравця.Як же багато алялеоненків в англійському футболі !
Ответить
1
0

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