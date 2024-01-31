Легенда МЮ раскритиковал действия Зинченко в матче с Ноттингем Форест

Це вже якась хвороба у бувших. Якраз у цьому матчі Зінченко був одним з найкращих і своїми діями вносив креатив у гру команди, і практично не помилявся як при атакуючих, так і при захисних діях. Окрім того, зміщення в центр - це ймовірно вказівка тренерського штабу і не обов'язково ініціатива гравця.Як же багато алялеоненків в англійському футболі !