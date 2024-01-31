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Легенда МЮ раскритиковал действия Зинченко в матче с Ноттингем Форест
Оценка действий украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз дал свою оценку действиям защитника "Арсенала" Александра Зинченко после последнего матча "канониров" с "Ноттингем Форест" (2:1) в Instagram. Скоулза не поразила тенденция украинца покидать позицию крайнего защитника, смещаясь в центр поля.
"Когда крайний латераль переходит на позицию в центр поля – это обидно для центрального полузащитника. Думаю, что ему нужно говорить, чтобы он убирался оттуда", - написал Скоулз в Instagram.
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