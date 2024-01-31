Команда Забарного отозвала своего полузащитника из аренды в клубе Лиги 1

Полузащитник "Борнмута" Ромен Февр был отозван из аренды во французском "Лорьяне".

???? Bournemouth confirm Romain Faivre has been recalled from his loan move at French side Lorient.



He’s replacing David Brooks with immediate effect. pic.twitter.com/reB76xXLdj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024

Клуб, за который выступает украинец Илья Забарный, решил вернуть игрока из Лиги 1 на замену недавно перешедшему в "Саутгемптон" Дэвиду Бруксу.

В текущем сезоне чемпионата Франции Февр провел 17 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами.