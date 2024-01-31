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Команда Забарного отозвала своего полузащитника из аренды в клубе Лиги 1

Англия

Оперативное решение

Команда Забарного отозвала своего полузащитника из аренды в клубе Лиги 1

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Полузащитник "Борнмута" Ромен Февр был отозван из аренды во французском "Лорьяне".

Клуб, за который выступает украинец Илья Забарный, решил вернуть игрока из Лиги 1 на замену недавно перешедшему в "Саутгемптон" Дэвиду Бруксу.

В текущем сезоне чемпионата Франции Февр провел 17 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами.

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Источник:
Bournemouth
Опубликовал: Александр Бураков
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