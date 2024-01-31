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Команда Забарного отозвала своего полузащитника из аренды в клубе Лиги 1
Оперативное решение
afcb
Полузащитник "Борнмута" Ромен Февр был отозван из аренды во французском "Лорьяне".
???? Bournemouth confirm Romain Faivre has been recalled from his loan move at French side Lorient.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024
He’s replacing David Brooks with immediate effect. pic.twitter.com/reB76xXLdj
Клуб, за который выступает украинец Илья Забарный, решил вернуть игрока из Лиги 1 на замену
В текущем сезоне чемпионата Франции Февр провел 17 матчей, в которых отличился 5 забитыми мячами.
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Источник:Bournemouth
Опубликовал: Александр Бураков
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