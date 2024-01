Холанд задумался над переходом в Реал - форвард хочет повысить шансы на индивидуальные награды

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может покинуть стан "горожан".

Как сообщает AS, окружение Холанда серьезно задумалось о смене клубной прописки после победы Лионеля Месси на церемонии FIFA The Best. Близкие Эрлинга считают, что переход в мадридский "Реал" привлечет большее внимание со стороны СМИ, а также увеличит шансы его на получение индивидуальных наград.

Напомним, что по итогам прошлого сезона норвежец завоевал в составе "Сити" требл и продемонстрировал невероятную результативность, забив 52 гола в 53 матчах. В то же время, его главный конкурент в голосовании Fifa The Best Лионель Месси выиграл Лигу 1 из "ПСЖ" и Кубок Лиги с "Интер Майами". На счету аргентинца 28 голов и 12 ассистов в 44 поединках.

Действующее соглашение Голанда с манчестерским клубом действует до 2027 года.