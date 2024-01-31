Экс-гендиректор Ливерпуля: Клуб замер в ожидании полной перезагрузки

Бывший генеральный директор "Ливерпуля" Питер Мур предупредил, что мерсисайдский клуб ждет тотальная перезагрузка после того, как отойдет Юрген Клопп.

"Клуб замер в ожидании полной перезагрузки. Ведь уходит не только Клопп, но и Лейндерс, Краветц (помощники Юргена). Кроме того, "Ливерпулю" нужен новый спортивный директор. Дело не только в главном тренере. Болельщики мерсисайдцев превращают менеджеров в легенд. Они значат для нас больше, чем победы и поражения", - приводит слова Мура talkSPORT.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона. В своем заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский "Ливерпуль" 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с "красными" семь трофеев. "Ливерпуль" при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.