Вест Хэм принял предложение Лиона об аренде своего вингера

"Вест Хэм" принял предложение "Лиона" об аренде Саида Бенрахма до конца сезона, сообщает BBC.

Если сделка будет реализована, она будет включать в себя обязательства о покупке игрока за 15 миллионов фунтов стерлингов. Окончательное решение сейчас находится "в руках" 28-летнего алжирца.

Бенрахма перешёл в "Вест Хэм" с "Брентфорда" в октябре 2020 года, а его нынешнее соглашение с клубом действует до 2026 года.

В текущем сезоне Саид появился в составе "молотобойцев" 22 раза, на его счету одна голевая передача.

После 19 туров "Лион" занимает 16 место в турнирной таблице Лиги 1.