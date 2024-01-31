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Вест Хэм принял предложение Лиона об аренде своего вингера
Французы хотят улучшить своё турнирное положение
"Вест Хэм" принял предложение "Лиона" об аренде Саида Бенрахма до конца сезона, сообщает BBC.
Если сделка будет реализована, она будет включать в себя обязательства о покупке игрока за 15 миллионов фунтов стерлингов. Окончательное решение сейчас находится "в руках" 28-летнего алжирца.
Бенрахма перешёл в "Вест Хэм" с "Брентфорда" в октябре 2020 года, а его нынешнее соглашение с клубом действует до 2026 года.
В текущем сезоне Саид появился в составе "молотобойцев" 22 раза, на его счету одна голевая передача.
После 19 туров "Лион" занимает 16 место в турнирной таблице Лиги 1.
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