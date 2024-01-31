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Астон Вилла договорилась о трансфере талантливого защитника Арсенала
Вскоре игрок присоединится к новой команде
twitter.com/FabrizioRomano
"Астон Вилла" договорилась о трансфере защитника "Арсенала U-21" Лино Соуза.
По информации Фабрицио Романо, все стороны согласовали между собой условия сделки. Игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование, а затем клуб официально объявит о трансфере.
Лино Соуза в Премьер-Лиге 2 сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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