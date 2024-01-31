Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два топ-клуба АПЛ заинтересовались хавбеком Айнтрахта
Хуго Ларссон заинтересовал Ливерпуль и Арсенал
transfermarkt
"Ливерпуль" и "Арсенал" хотят подписать полузащитника "Айнтрахта" Хуго Ларссона.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Но игрок имеет действующий контракт со своим клубом до 2028 года. "Айнтрахт" не планирует продавать футболиста, поскольку они уверены, что через несколько лет смогут это сделать за 80 миллионов евро.
Хуго Ларссон в Бундеслиге забил 2 гола и отдал 1 ассист в 17 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- Вернидуб назвал клуб, в который не стоит переходить Довбику
- Артета - про стычку Зинченко и Уайта: Мне нравится такое
- Трое игроков из Ливерпуля покинут команду из-за ухода Клоппа
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн