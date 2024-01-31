Два топ-клуба АПЛ заинтересовались хавбеком Айнтрахта

"Ливерпуль" и "Арсенал" хотят подписать полузащитника "Айнтрахта" Хуго Ларссона.

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Но игрок имеет действующий контракт со своим клубом до 2028 года. "Айнтрахт" не планирует продавать футболиста, поскольку они уверены, что через несколько лет смогут это сделать за 80 миллионов евро.

Хуго Ларссон в Бундеслиге забил 2 гола и отдал 1 ассист в 17 матчах.