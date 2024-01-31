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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтел. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Сложный выезд для команды тен Хага

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтел. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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За последние несколько недель манкунианцы могут похвастаться победами над "Уиганом" и "Ньюпортом" из низших лиг. Между этими матчами спряталась ничья против "Тоттенхэма", что было действительно неплохо, но в целом кризис в команде как был, так и остается.

Выезд в "Вулверхэмптон" никогда не бывает простым, а когда твоя команда не в лучшей форме, то все может превратиться в реальную катастрофу. Команда Гари О'Нила в прекрасной форме и готова принимать даже самые сильные команды

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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