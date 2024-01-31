Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтел. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

За последние несколько недель манкунианцы могут похвастаться победами над "Уиганом" и "Ньюпортом" из низших лиг. Между этими матчами спряталась ничья против "Тоттенхэма", что было действительно неплохо, но в целом кризис в команде как был, так и остается.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.

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