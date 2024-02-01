Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Вулверхэмптон" находится в прекрасной форме и сейчас едва ли не лучшее время для них принимать у себя дома кризисный "Манчестер Юнайтед". На прошлой неделе манкунианцы обыграли "Ньюпорт" из четвертой лиги, но даже там у них возникли определенные проблемы.

Удастся ли команде тен Хага замаскировать эти проблемы и одержать победу на "Молинью"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.

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Английская Премьер-лига. 22 тур.

1 февраля. 22:15. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports +

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