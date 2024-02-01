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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Волки" не проигрывают уже полтора месяца

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" находится в прекрасной форме и сейчас едва ли не лучшее время для них принимать у себя дома кризисный "Манчестер Юнайтед". На прошлой неделе манкунианцы обыграли "Ньюпорт" из четвертой лиги, но даже там у них возникли определенные проблемы.

Удастся ли команде тен Хага замаскировать эти проблемы и одержать победу на "Молинью"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.

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Английская Премьер-лига. 22 тур.

1 февраля. 22:15. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports +

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Трансляция матча "Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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