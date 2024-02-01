Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Волки" не проигрывают уже полтора месяца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" находится в прекрасной форме и сейчас едва ли не лучшее время для них принимать у себя дома кризисный "Манчестер Юнайтед". На прошлой неделе манкунианцы обыграли "Ньюпорт" из четвертой лиги, но даже там у них возникли определенные проблемы.
Удастся ли команде тен Хага замаскировать эти проблемы и одержать победу на "Молинью"?
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 1 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 22 тур.
1 февраля. 22:15. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports +
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Зеленский в ближайшие дни подпишет указ об отставке Залужного с должности главкома ВСУ - CNN
- Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере
- "Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко
- Клопп отреагировал на слова защитника Ливерпуля: Я бы советовал всем сохранять спокойствие
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО