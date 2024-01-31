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Холанд вернулся на поле после травмы

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Заменил главного диспетчера "горожан"

Холанд вернулся на поле после травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 31 января, "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в рамках 22-го тура АПЛ дома принимает "Бернли" Венсана Компани.

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По состоянию на 85-тую минут поединка счет на табло – 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Альварес, также свой гол нашел с передачи Фодена опорник Родри.

На 71-й минуте Пеп выпустил вместо Кевина Де Брюйне главного бомбардира "Сити" Эрлинга Холанда. Норвежец пропустил из-за травмы почти 2 месяца.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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