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Холанд вернулся на поле после травмы
Заменил главного диспетчера "горожан"
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 31 января, "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы в рамках 22-го тура АПЛ дома принимает "Бернли" Венсана Компани.
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По состоянию на 85-тую минут поединка счет на табло – 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Альварес, также свой гол нашел с передачи Фодена опорник Родри.
На 71-й минуте Пеп выпустил вместо Кевина Де Брюйне главного бомбардира "Сити" Эрлинга Холанда. Норвежец пропустил из-за травмы почти 2 месяца.
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