Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Ливерпуль – Челси 4:1. Команду Мудрика вынесли вперед ногами
Этот "Ливерпуль" просто слишком мощный
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 22-й тур
Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Ливерпуль" — "Челси" 4:1
Голы: Жота (23), Брэдли (39), Собослай (65), Диас (79) — Нкунку (71)
*На 45+2 минуте Дарвин Нуньес не реализовал пенальти (штанга)
"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Александер-Арнолд, 69), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69) — Собослай (Эллиотт, 69), Мак Аллистер, Джонс (Кларк, 83) — Диас, Жота (Гакпо, 69), Нуньес
"Челси": Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Чилуэлл (Гюсто, 46) — Кайседо (Чуквуэмека, 66), Фернандес — Мадуэке (Мудрик, 46), Галлахер (Нкунку, 46), Стерлинг — Палмер (Казадеи, 85)
Предупреждения: Нуньес (47), Конате (76) — Кайседо (12), Фернандес (33), Чилуэлл (35), Дисаси (41)
Популярное сейчас
- Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
- Калитвинцев: Жеребьевку смотрели вместе с Буткевичем. Очень спокойно отнеслись
- Василий Ломаченко узнал дату поединка за пояс IBF
- Предлагали зарплату меньше, чем в Шахтере. Мудрик за год до Челси отказался переходить в Брентфорд
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Комментарии 1