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АПЛ. Ливерпуль – Челси 4:1. Команду Мудрика вынесли вперед ногами

Англия

Этот "Ливерпуль" просто слишком мощный

АПЛ. Ливерпуль – Челси 4:1. Команду Мудрика вынесли вперед ногами

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Ливерпуль" — "Челси" 4:1

Голы: Жота (23), Брэдли (39), Собослай (65), Диас (79) — Нкунку (71)

*На 45+2 минуте Дарвин Нуньес не реализовал пенальти (штанга)

"Ливерпуль": Алиссон — Брэдли (Александер-Арнолд, 69), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69) — Собослай (Эллиотт, 69), Мак Аллистер, Джонс (Кларк, 83) — Диас, Жота (Гакпо, 69), Нуньес

"Челси": Петрович — Дисаси, Силва, Бадиашиль, Чилуэлл (Гюсто, 46) — Кайседо (Чуквуэмека, 66), Фернандес — Мадуэке (Мудрик, 46), Галлахер (Нкунку, 46), Стерлинг — Палмер (Казадеи, 85)

Предупреждения: Нуньес (47), Конате (76) — Кайседо (12), Фернандес (33), Чилуэлл (35), Дисаси (41)

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.02.2024 в 00:20
Ще у першому крузі Ліверпуль повинен був вигравати... Там судді допомогли. А тут перемога на КЛАСІ без питань! На жаль Мудрик знову ні про що... як і половина пенсіонерів.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
01.02.2024 в 00:20
Ще у першому крузі Ліверпуль повинен був вигравати... Там судді допомогли. А тут перемога на КЛАСІ без питань! На жаль Мудрик знову ні про що... як і половина пенсіонерів.
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