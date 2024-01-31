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АПЛ. Тоттенхэм в драматичном матче обыграл Брентфорд. Ярмолюк помог пчелам забить
3:2
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 31 января, состоялся матч "Тоттенхэма" против "Брентфорда" в рамках 22-го тура Премьер-Лиги.
На первых минутах поединка подопечные Анже Постекоглу начали давить на команду соперника. На 5-й минуте возник опасный момент, у "шпор" был шанс забить гол, но вратарь "Брентфорда" спас команду. Подопечные Томаса Франка мгновенно ответили "Тоттенхэму", на 12 минуте. "Пчелы" разыграли великолепную атаку и забили гол, но у игрока было положение вне игры, поэтому преимущество отменили. Через несколько минут футболист "Брентфорда" фактически вышел один на один с голкипером. Затем Мопе забил - 0:1.
На 24-й минуте Ришарлисон пробил в дальнюю девятку ворот, но неудачно. Вскоре соперникам назначили угловой удар, который они не реализовали. Но Итан Пиннок имел шанс забить гол пяткой, снаряд пролетел мимо ворот.
Сразу после перерыва "Тоттенхэм" "переворачивает" игру на 180 градусов: на 47-й минуте лондонский коллектив разыграл великолепную атаку, а итальянец Удоджи сравнивнял счет - 1:1. Через несколько секунд счет становится 2:1. В обеих этих комбинациях участвовал новый игрок "шпор" Тимо Вернер.
Вскоре подопечные Анже Постекоглу забивают третий гол. Рикошетом мяч попадает к Ришарлисону и он беспрепятственно стреляет в ворота соперника - 3:1.
Украинец Егор Ярмолюк, который вышел на замену на 57-й минуте отдал великолепную передачу на Мопе, а тот на Тоуни. И здесь "Брентфорд" имел шанс отыграть один мяч, но Айвену не удалось реализовать момент. Но на 66-й минуте поединка Тони все-таки забивает гол. В этой комбинации атаки участвовал Ярмолюк, украинец пошел прессинговать соперника (3:2).
На компенсированных минутах подопечные Томаса Франка пытались отыграть один мяч, но "Тоттенхэм" не дал шансов это сделать. Финальный свисток - 3:2 в пользу "Тоттенхэма".
"Тоттенхэм" - "Брентфорд" 3:2
Голы: Удоджи (48), Джонсон (49), Ришарлисон (56) - Мопе (15), Тоуни (67)
Mood ???? pic.twitter.com/qtTEdamp5A— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2024
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