АПЛ. Тоттенхэм в драматичном матче обыграл Брентфорд. Ярмолюк помог пчелам забить

Сегодня, 31 января, состоялся матч "Тоттенхэма" против "Брентфорда" в рамках 22-го тура Премьер-Лиги.

На первых минутах поединка подопечные Анже Постекоглу начали давить на команду соперника. На 5-й минуте возник опасный момент, у "шпор" был шанс забить гол, но вратарь "Брентфорда" спас команду. Подопечные Томаса Франка мгновенно ответили "Тоттенхэму", на 12 минуте. "Пчелы" разыграли великолепную атаку и забили гол, но у игрока было положение вне игры, поэтому преимущество отменили. Через несколько минут футболист "Брентфорда" фактически вышел один на один с голкипером. Затем Мопе забил - 0:1.

На 24-й минуте Ришарлисон пробил в дальнюю девятку ворот, но неудачно. Вскоре соперникам назначили угловой удар, который они не реализовали. Но Итан Пиннок имел шанс забить гол пяткой, снаряд пролетел мимо ворот.

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Сразу после перерыва "Тоттенхэм" "переворачивает" игру на 180 градусов: на 47-й минуте лондонский коллектив разыграл великолепную атаку, а итальянец Удоджи сравнивнял счет - 1:1. Через несколько секунд счет становится 2:1. В обеих этих комбинациях участвовал новый игрок "шпор" Тимо Вернер.

Вскоре подопечные Анже Постекоглу забивают третий гол. Рикошетом мяч попадает к Ришарлисону и он беспрепятственно стреляет в ворота соперника - 3:1.

Украинец Егор Ярмолюк, который вышел на замену на 57-й минуте отдал великолепную передачу на Мопе, а тот на Тоуни. И здесь "Брентфорд" имел шанс отыграть один мяч, но Айвену не удалось реализовать момент. Но на 66-й минуте поединка Тони все-таки забивает гол. В этой комбинации атаки участвовал Ярмолюк, украинец пошел прессинговать соперника (3:2).

На компенсированных минутах подопечные Томаса Франка пытались отыграть один мяч, но "Тоттенхэм" не дал шансов это сделать. Финальный свисток - 3:2 в пользу "Тоттенхэма".

"Тоттенхэм" - "Брентфорд" 3:2

Голы: Удоджи (48), Джонсон (49), Ришарлисон (56) - Мопе (15), Тоуни (67)