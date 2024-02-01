Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.02.24

Английская Премьер-лига, 22 тур

1 февраля, 22:15. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

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Команды играли между собой в первом туре. Тогда МЮ был явным претендентом на медали, а "вулвз" только после смены тренера врывался в сезон. “Манкунианцы” победили лишь благодаря одному голу, однако также “Вулверхэмптон” должен был пробивать пенальти в конце встречи – арбитр его не назначил. Теперь обе команды идут практически рядом в турнирной таблице. А после потенциальной победы "вулвз" может и обогнать МЮ.

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Новости Вулверхэмптона

Из четырех матчей команды в январе три были в рамках Кубка Англии. Дважды "вулвз" играли с "Брентфордом" и только в дополнительное время второго поединка удалось пройти дальше. В следующем раунде жеребьевка свела с "Вест Бромвичем". Несколько дней назад "Вулверхэмптон" благодаря голу в каждом из таймов одержал рабочую победу. Представитель Чеимпионшипа достойно смотрелся. Кстати, один из ассистов в том поединке – на счету Макса Килмана.

Единственный матч в рамках АПЛ – это встреча против “Брайтона” в гостях. Опять же была равная боевая игра. Немного преимущества было у “волков”, ведь они и больше опасности создали и не дали это сделать “Брайтону”, который имеет интересную атаку. Набранный зачетный пункт помог закрепиться на 11-м месте. От МЮ отрыв составляет три очка, так что сегодня подопечные О'Нила могут сделать приличный рывок вверх.

Кадры хозяев

Жуан Гомеш все еще отбывает свою дисквалификацию за прямую красную в матче против “Брентфорда” 5 января. Также не сыграют Траоре и Хван из-за поединков за свои сборные. Под вопросом и участие Сарабии. Он пропустил предыдущую встречу из-за повреждения мышцы.

Новости Манчестер Юнайтед

Три матча без поражений подряд в последних поединках – это уже неплохой результат для “манкунианцев”. Нет, на самом деле, здесь без сарказма или скрытой иронии. В последний раз такое случалось с подопечными тен Хага еще в ноябре. Однако стоит отметить, что два из этих трех поединков были против команд с низших дивизионов: Чемпионшипа и Второй лиги. Сначала в Кубке Англии "красные дьяволы" обыграли "Уиган", а затем победили "Ньюпорт".

Как раз с последними – с командой четвертого дивизиона – были проблемы. Хотя и "манкунианцы" забили два быстрых гола, однако явный (или нет) аутсайдер встречи сравнял счет. От переигровки спасли только голы Антони и Хойлунда. Между этими кубковыми матчами МЮ сыграл дома вничью с "Тоттенхэмом". Манкунианцы в последнее время очень плохо набирают очки в чемпионате, поэтому пока только девятое место с 11 очками отрыва от зоны ЛЧ.

Кадры гостей

Амрабат сегодня не сыграет из-за участия на Кубке Африки, однако вскоре он вернется – Марокко уже вылетело. Лазарет МЮ пустеет, но все еще там есть несколько важных игроков. Линделоф, Маласия и Марсьяль не сыграют точно. Рашфорд, Уан-Биссака и Маунт близки к тому, чтобы вернуться к футболу.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

28.01. Вест Бромвич – Вулверхэмптон 0:2 (Кубок Англии)

22.01. Брайтон – Вулверхэмптон 0:0 (АПЛ)

16.01. Вулверхэмптон – Брентфорд 3:2 (после д. ч.) (Кубок Англии)

05.01. Брентфорд – Вулверхэмптон 1:1 (Кубок Англии)

30.12. Вулверхэмптон – Эвертон 3:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)

14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

08.01. Уиган – Манчестер Юнайтед 0:2 (Кубок Англии)

30.12. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

26.12. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном

14.08.23. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

13.05.23. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

31.12.22. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 22 15 6 1 51 - 19 51 2 Манчестер Сити 21 14 4 3 51 - 24 46 3 Арсенал 22 14 4 4 44 - 21 46 4 Тоттенхэм 22 13 4 5 47 - 33 43 5 Астон Вилла 22 13 4 5 44 - 30 43 6 Вест Хэм Юнайтед 21 10 5 6 35 - 32 35 7 Ньюкасл 22 10 2 10 44 - 33 32 8 Брайтон 22 8 8 6 38 - 37 32 9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 10 2 9 24 - 29 32 10 Челси 22 9 4 9 36 - 35 31 11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 8 5 8 30 - 31 29 12 Фулхэм 22 7 4 11 28 - 36 25 13 Борнмут 20 7 4 9 28 - 39 25 14 Кристал Пэлас 22 6 6 10 25 - 36 24 15 Брентфорд 21 6 4 11 31 - 36 22 16 Ноттингем Форест 22 5 5 12 27 - 40 20 17 Лутон Таун 21 5 4 12 28 - 38 19 18 Эвертон* 22 8 4 10 24 - 28 18 19 Бернли 22 3 3 16 22 - 45 12 20 Шеффилд Юнайтед 22 2 4 16 19 - 54 10

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football

"Волки" в этом поединке имеют больше шансов забрать очки у МЮ, если сравнивать с первым туром. Там они были в шаге от достижения этой цели. Сегодня и родные стены помогут, и кризис "манкунианцев". Особенно в гостях “красные дьяволы” демонстрируют плохие результаты: за последние семь поединков не на “Олд Траффорд” удалось выиграть лишь два – вышеупомянутые матчи против команд низших дивизионов в Кубке. Прогноз: Победа "Вулверхэмптона" с форой 0 (Кф 1,98).