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Лёгкая прогулка на Энфилде. Ливерпуль - Челси 4:1. Видео голов и обзор матча
Тотальное преимущество мерсисайдцев
Getty Images / Global Images Ukraine
В центральном матче 22-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал более чем уверенную победу над лондонским "Челси".
Уже в первом тайме красные дважды расписались в воротах гостей. Более того - в компенсированное время Дарвин Нуньес имел возможность довести счет до разгромного, но промахнулся с 11-метровой отметки.
После перерыва ситуацию был призван исправлять Михаил Мудрик, и уже в скором времени у украинца была прекрасная возможность забить после прострела Гюсто, но он пробил выше ворот.
На 65-й минуте судьбу поединка решил Доминик Собослаи, забив со второго этажа. В последующие 15 минут команды обменялись голами, и в итоге был установлен окончательный счет матча – 4:1 в пользу "Ливерпуля".
Английская Премьер-лига. 22 тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
"Ливерпуль" – "Челси" – 4:1
Голы: Жота 23, Брэдли 39, Собослаи 65, Диас 79 – Нкунку 71
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