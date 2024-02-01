Лёгкая прогулка на Энфилде. Ливерпуль - Челси 4:1. Видео голов и обзор матча

В центральном матче 22-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" одержал более чем уверенную победу над лондонским "Челси".

Уже в первом тайме красные дважды расписались в воротах гостей. Более того - в компенсированное время Дарвин Нуньес имел возможность довести счет до разгромного, но промахнулся с 11-метровой отметки.

После перерыва ситуацию был призван исправлять Михаил Мудрик, и уже в скором времени у украинца была прекрасная возможность забить после прострела Гюсто, но он пробил выше ворот.

На 65-й минуте судьбу поединка решил Доминик Собослаи, забив со второго этажа. В последующие 15 минут команды обменялись голами, и в итоге был установлен окончательный счет матча – 4:1 в пользу "Ливерпуля".

Английская Премьер-лига. 22 тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

"Ливерпуль" – "Челси" – 4:1

Голы: Жота 23, Брэдли 39, Собослаи 65, Диас 79 – Нкунку 71