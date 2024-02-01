Возвращение Холанда. Манчестер Сити - Бёрнли 3:1. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" уверенно разобрался на домашнем стадионе со второй командой снизу турнирной таблицы - "Бёрнли".

Огромную заявку на победу сделал Хулиан Альварес, который уже спустя 22 минуты после начала встречи оформил дубль. Кстати, стоит отметить второй гол аргентинца, который был забит после необычного розыгрыша Кевина Де Брюйне со штрафного. Сразу после возвращения команд на поле после перерыва Родри забил третий мяч. В компенсированное время гостям удалось немного размочить счёт после удачно проведённой контратаки.

Также впервые после затяжной травмы сыграл нападающий "Сити" Эрлинг Холанд. Норвежец вышел во втором тайме, заменив Де Брюйне.

Английская Премьер-Лига, 22-й тур.

"Этихад" (Манчестер)

"Манчестер Сити" – "Бернли" 3:1

Голы: Альварес 16, 22, Родри 46 – Аль-Дахиль 90+3