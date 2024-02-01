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Клопп - о 4:1 с Челси: Прессинг Ливерпуля был на высоте. Могли забить на гол-два больше

Англия

Тренер остался доволен победой

Клопп - о 4:1 с Челси: Прессинг Ливерпуля был на высоте. Могли забить на гол-два больше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Юрген Клопп остался доволен разгромной победой над "Челси" (4:1).

- Великолепный вечер. Вот это атмосфера! Это был настоящий ураган.

Контрпрессинг был на высоте. Мы заставляли их быть там, где они не хотели быть. Высокий прессинг был очень хорош.

Справедливости ради стоит сказать, что мы могли забить на один-два мяча больше.

- Какая часть матча принесла наибольшее удовольствие?

- Начало, середина и концовка, - сказал тренер "Ливерпуля" в интервью TNT Sports.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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