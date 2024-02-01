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Клопп - о 4:1 с Челси: Прессинг Ливерпуля был на высоте. Могли забить на гол-два больше
Тренер остался доволен победой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Юрген Клопп остался доволен разгромной победой над "Челси" (4:1).
- Великолепный вечер. Вот это атмосфера! Это был настоящий ураган.
Контрпрессинг был на высоте. Мы заставляли их быть там, где они не хотели быть. Высокий прессинг был очень хорош.
Справедливости ради стоит сказать, что мы могли забить на один-два мяча больше.
- Какая часть матча принесла наибольшее удовольствие?
- Начало, середина и концовка, - сказал тренер "Ливерпуля" в интервью TNT Sports.
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Источник:twitter
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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