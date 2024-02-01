Эрик тен Хаг объяснил различия между ситуациями Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда

В августе Санчо публично задался вопросом о причинах, по которым тен Хаг не ставит его в состав "Манчестер Юнайтед", написав пост в твиттере, но затем удалил публикацию. После отказа Джейдона извиняться ему четыре месяца пришлось тренироваться отдельно от команды. Этой зимой он ушел в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.

На прошлой неделе стало известно, что Рэшфорд посетил ночной клуб в Белфасте, а затем пропустил тренировку и игру против "Ньюпорта" в Кубке Англии из-за болезни. Маркуса оштрафовали на 650 тысяч фунтов. После встречи с тен Хагом он сможет сыграть в сегодняшнем матче АПЛ с "Вулверхэмптоном".