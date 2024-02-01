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Эрик тен Хаг объяснил различия между ситуациями Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда
Тренер считает, что все можно решить внутри клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
В августе Санчо публично задался вопросом о причинах, по которым тен Хаг не ставит его в состав "Манчестер Юнайтед", написав пост в твиттере, но затем удалил публикацию. После отказа Джейдона извиняться ему четыре месяца пришлось тренироваться отдельно от команды. Этой зимой он ушел в дортмундскую "Боруссию" на правах аренды.
На прошлой неделе стало известно, что Рэшфорд посетил ночной клуб в Белфасте, а затем пропустил тренировку и игру против "Ньюпорта" в Кубке Англии из-за болезни. Маркуса оштрафовали на 650 тысяч фунтов. После встречи с тен Хагом он сможет сыграть в сегодняшнем матче АПЛ с "Вулверхэмптоном".
"Все можно решить внутри клуба. Джейдон предпочел вынести на публику.
Прежде всего, игроки на таком уровне должны контролировать себя. Это то, что от них требуется. Игрок должен знать, что хорошо, а что - нет. Если ты хочешь играть на топ-уровне, для этого нужно вести определенный образ жизни. Всегда", - сказал тен Хаг.
Проблемы с выполнением строгих правил, установленных тренером "МЮ", были не только у Санчо и Рэшфорда. У тен Хага был конфликт с Криштиану Роналду, после которого контракт с португальцем был расторгнут. Также дисциплинарное наказание получал Алехандро Гарначо.
Несмотря на это, тен Хаг настаивает, что не будет "нянчиться" с футболистами.
"Нет, вы что, речь же о топ-футболистах. Я больше не должен заниматься их воспитанием. Когда ты играешь за "Ман Юнайтед", ты и так должен все понимать", - сказал Эрик.
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