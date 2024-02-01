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Клопп стал седьмым тренером, который одержал 200 побед в АПЛ
Немец успел установить знаменательное достижение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вошёл в перечень из 7-и тренеров, которые достигли отметки в 200 выигранных матчей в Английской Премьер-Лиге, сообщает Athletic. Это достижение немецкий специалист установил после вчерашней победы в матче с "Челси" (4:1).
Ранее до такой отметки уже добирались: Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Гарри Реднапп, Жозе Моуринью, Дэвиду Мойес и Хосеп Гвардиола. Лишь испанец добыл 200 побед быстрее, чем Клопп - 269 матчей против 318.
После 22-х туров АПЛ "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, имея в активе 51 очко.
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