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Экс-форвард Челси - про 4 попадания Нуньеса в каркас ворот: Никогда такого не видел
Впечатления известного в прошлом нападающего
Faisal HQ / Автор неизвестен
Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк поделился своим мнением о форварде "Ливерпуля" Дарвине Нуньесе, который
"Никогда такого не видел. Очевидно, это впервые. Дарвину нужно немного успокоиться. Я знаю, что он пришёл сюда за большими деньгами, и что люди смотрят на него с ожиданием голов, но ему нужно быть спокойнее. Кроме того, я не понимаю, почему он исполнял пенальти. Почему не Мак Аллистер?" — цитирует Хассельбайнка HITC.
После 22 туров английской Премьер-лиги "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.
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