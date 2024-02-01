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Экс-форвард Челси - про 4 попадания Нуньеса в каркас ворот: Никогда такого не видел

Англия
Обновлено

Впечатления известного в прошлом нападающего

Экс-форвард Челси - про 4 попадания Нуньеса в каркас ворот: Никогда такого не видел

Faisal HQ / Автор неизвестен

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Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк поделился своим мнением о форварде "Ливерпуля" Дарвине Нуньесе, который четырежды попал в каркас ворот во вчерашнем матче 22-го тура АПЛ между "красными" и "синими" (4:1).

"Никогда такого не видел. Очевидно, это впервые. Дарвину нужно немного успокоиться. Я знаю, что он пришёл сюда за большими деньгами, и что люди смотрят на него с ожиданием голов, но ему нужно быть спокойнее. Кроме того, я не понимаю, почему он исполнял пенальти. Почему не Мак Аллистер?" — цитирует Хассельбайнка HITC.

После 22 туров английской Премьер-лиги "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.

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Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
HITC
Опубликовал: Александр Бураков
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