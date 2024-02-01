Экс-форвард Челси - про 4 попадания Нуньеса в каркас ворот: Никогда такого не видел

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк поделился своим мнением о форварде "Ливерпуля" Дарвине Нуньесе, который четырежды попал в каркас ворот во вчерашнем матче 22-го тура АПЛ между "красными" и "синими" (4:1).

"Никогда такого не видел. Очевидно, это впервые. Дарвину нужно немного успокоиться. Я знаю, что он пришёл сюда за большими деньгами, и что люди смотрят на него с ожиданием голов, но ему нужно быть спокойнее. Кроме того, я не понимаю, почему он исполнял пенальти. Почему не Мак Аллистер?" — цитирует Хассельбайнка HITC.