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Почеттино: Совершенно очевидно, что Ливерпуль был намного лучше нас

Англия

Наставник Челси признал, что мерсисайдцы были намного лучше синих

Почеттино: Совершенно очевидно, что Ливерпуль был намного лучше нас

Getty Images / Global Images Ukraine

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Маурисио Почеттино признал, что "Ливерпуль" был намного лучше "Челси". "Красные" разгромили лондонскую команду в матче 22-го тура АПЛ (4:1).

"Совершенно очевидно, что "Ливерпуль" был намного лучше нас. Мы проиграли все единоборства. Возвращая мяч, каждый раз после одного-двух касаний мы теряли его снова.

[С двумя неназначенными пенальти] нам не повезло, но это не отменяет того, что "Ливерпуль" был лучше нас.

Мы движемся дальше. Это была всего лишь одна игра. Знали, что "Ливерпуль" - одна из лучших команд. Возможно, [этот результат] слишком суров для нас", - сказал тренер "Челси" в интервью TNT Sports.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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