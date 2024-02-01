Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест подписал 18-летнюю звезду Спортинга
Это вряд ли последний январский трансфер лесников
18-летний форвард Родриго Рибейро пополнил состав "Ноттингем Форест".
Футболист присоединился к "лесникам" на правах аренды до конца сезона, перейдя из лиссабонского "Спортинга". "Ноттингем" оставляет за собой право полного выкупа Рибейро за 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне португалец забил шесть голов в девяти матчах и дошел с молодежной командой "Спортинга" в полуфинал Юношеской лиги УЕФА. На профессиональном уровне дебют Рибейро в Лиге Чемпионов пришелся на поединок против "Манчестер Сити" в марте 2022 года.
Популярное сейчас
- Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере
- Экс-форвард Челси - про 4 попадания Нуньеса в каркас ворот: Никогда такого не видел
- ВСУ уничтожили 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Предлагали зарплату меньше, чем в Шахтере. Мудрик за год до Челси отказался переходить в Брентфорд
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО