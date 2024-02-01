Ноттингем Форест подписал 18-летнюю звезду Спортинга

18-летний форвард Родриго Рибейро пополнил состав "Ноттингем Форест".

Футболист присоединился к "лесникам" на правах аренды до конца сезона, перейдя из лиссабонского "Спортинга". "Ноттингем" оставляет за собой право полного выкупа Рибейро за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне португалец забил шесть голов в девяти матчах и дошел с молодежной командой "Спортинга" в полуфинал Юношеской лиги УЕФА. На профессиональном уровне дебют Рибейро в Лиге Чемпионов пришелся на поединок против "Манчестер Сити" в марте 2022 года.