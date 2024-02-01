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Ноттингем Форест подписал 18-летнюю звезду Спортинга

Англия

Это вряд ли последний январский трансфер лесников

Ноттингем Форест подписал 18-летнюю звезду Спортинга

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18-летний форвард Родриго Рибейро пополнил состав "Ноттингем Форест".

Футболист присоединился к "лесникам" на правах аренды до конца сезона, перейдя из лиссабонского "Спортинга". "Ноттингем" оставляет за собой право полного выкупа Рибейро за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне португалец забил шесть голов в девяти матчах и дошел с молодежной командой "Спортинга" в полуфинал Юношеской лиги УЕФА. На профессиональном уровне дебют Рибейро в Лиге Чемпионов пришелся на поединок против "Манчестер Сити" в марте 2022 года.

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Ноттингем Форест АПЛ
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Источник:
nottinghamforest
Опубликовал: Александр Бураков
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