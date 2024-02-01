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Почеттино - про ситуацию с Кайседо: Зидан тоже не сразу адаптировался в Реале
Аргентинский специалист поддержал своего подопечного
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поддержал полузащитника команды Мойсеса Кайседо, который подвергается критике со стороны английской прессы, и сравнил его с экс-полузащитниками мадридского "Реала" Зинедином Зиданом и Кака.
"Вспомните, когда Зидан и Кака переходили в "Реал", за них были заплачены большие деньги. На тот момент Зидану было 26 или 27 лет, и я думаю ему потребовалось семь или восемь месяцев, чтобы проявить себя, так как ожидания от него были огромны, а адаптация - сложная.
Мойсес не проводил предсезонную подготовку, затем у него были некоторые проблемы во время поезднок на матчи сборных. Слишком многое задержало его адаптацию к команде. Есть много факторов, которые задерживают его адаптацию. Но нет никаких сомнений в том, что он имеет потенциал стать одним из лучших полузащитников АПЛ", — приводит слова Почеттино Marca.
Напомним, что Кайседо пополнил ряды "Челси", перейдя из "Брайтона" минувшим летом за 133 миллиона евро. С того времени эквадорец принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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