  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино - про ситуацию с Кайседо: Зидан тоже не сразу адаптировался в Реале
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино - про ситуацию с Кайседо: Зидан тоже не сразу адаптировался в Реале

Англия

Аргентинский специалист поддержал своего подопечного

Почеттино - про ситуацию с Кайседо: Зидан тоже не сразу адаптировался в Реале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино поддержал полузащитника команды Мойсеса Кайседо, который подвергается критике со стороны английской прессы, и сравнил его с экс-полузащитниками мадридского "Реала" Зинедином Зиданом и Кака.

"Вспомните, когда Зидан и Кака переходили в "Реал", за них были заплачены большие деньги. На тот момент Зидану было 26 или 27 лет, и я думаю ему потребовалось семь или восемь месяцев, чтобы проявить себя, так как ожидания от него были огромны, а адаптация - сложная.

Мойсес не проводил предсезонную подготовку, затем у него были некоторые проблемы во время поезднок на матчи сборных. Слишком многое задержало его адаптацию к команде. Есть много факторов, которые задерживают его адаптацию. Но нет никаких сомнений в том, что он имеет потенциал стать одним из лучших полузащитников АПЛ", — приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, что Кайседо пополнил ряды "Челси", перейдя из "Брайтона" минувшим летом за 133 миллиона евро. С того времени эквадорец принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Гвардиола: Может, уйду, если все пойдет наперекосяк, или я потеряю контроль над командой
yellow-arrow
Унион отпускает и покупает, Астон Вилла нашла таланта в Чемпионшипе. Онлайн последнего дня трансферного окна
yellow-arrow
Ноттингем Форест подписал 18-летнюю звезду Спортинга
Маурисио Почеттино АПЛ Мойсес Кайседо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости