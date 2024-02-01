Гвардиола: Может, уйду, если все пойдет наперекосяк, или я потеряю контроль над командой

Пеп Гвардиола рассказал, как победы помогают ему заряжаться энергией.

"Победы помогают тебе быть более энергичным. Когда проигрываешь, устаешь сильнее. Вижу, что команда прогрессирует и играет со сложными соперниками - например, на "Гудисон Парк" после клубного чемпионата мира, против "Ньюкасла" или "Тоттенхэма" на выезде. Я увидел, как команда вела себя и подумал: "Вау, мы все еще вместе, мы все еще на общем пути".

Это дает энергию. Ее же невозможно включить или выключить. Нужно отдавать энергию каждый день, несмотря на события в личной жизни и многие другие вещи.

Сейчас я это проживаю. Поэтому я и говорил, что полтора года - большой срок. Может, [я уйду], если все пойдет наперекосяк, я потеряю контроль над командой, или мы столкнемся с трудностями.

У нас с клубом наступит момент, когда мы сядем и поговорим о том, как себя чувствуют обе стороны. У нас с клубом все очень прозрачно в этом плане. Не будет проблем, если мы останемся или нет", - сказал тренер "Манчестер Сити".