Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Может, уйду, если все пойдет наперекосяк, или я потеряю контроль над командой
Контракт тренера с Ман Сити рассчитан до лета 2025 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола рассказал, как победы помогают ему заряжаться энергией.
"Победы помогают тебе быть более энергичным. Когда проигрываешь, устаешь сильнее. Вижу, что команда прогрессирует и играет со сложными соперниками - например, на "Гудисон Парк" после клубного чемпионата мира, против "Ньюкасла" или "Тоттенхэма" на выезде. Я увидел, как команда вела себя и подумал: "Вау, мы все еще вместе, мы все еще на общем пути".
Это дает энергию. Ее же невозможно включить или выключить. Нужно отдавать энергию каждый день, несмотря на события в личной жизни и многие другие вещи.
Сейчас я это проживаю. Поэтому я и говорил, что полтора года - большой срок. Может, [я уйду], если все пойдет наперекосяк, я потеряю контроль над командой, или мы столкнемся с трудностями.
У нас с клубом наступит момент, когда мы сядем и поговорим о том, как себя чувствуют обе стороны. У нас с клубом все очень прозрачно в этом плане. Не будет проблем, если мы останемся или нет", - сказал тренер "Манчестер Сити".
Контракт Гвардиолы с "Ман Сити" рассчитан до лета 2025 года.
Популярное сейчас
- Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере
- Супряга снова травмировался: названы сроки восстановления форварда Динамо
- Выкуп Малиновского, новый Лунин для Реала и избиение Челси. Главные новости за 31 января
- WhoScored и SofaScore оценили выступления Зинченко и Миколенко в матчах АПЛ
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО