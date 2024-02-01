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Пеп Гвардиола: Когда я начинал в Барселоне, то был одержимым
Тренер сказал, что в Сити научился отключаться от футбола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола сказал, что в "Ман Сити" научился отключаться от футбола.
"Когда я начинал в "Барселоне", то был одержимым, но сейчас я могу посидеть на диване, посмотреть телевизор и не думать о футболе. Это помогает, потому что после таких пауз желание вернуться возрастает.
Раньше я постоянно думал о футболе, потому что мне казалось, что я что-то упускаю, что я недостаточно профессиональный. Понимаю, что это была ошибка. Лучше качественно делать то, что хочешь.
Иногда я полагаюсь на штаб, мне помогают с изучением некоторых вещей и делают так, чтобы мне было комфортнее на тренировке, чтобы перед игроками я появлялся абсолютно свежим.
Вы знаете, что нужно делать. Это ключевой момент для тренера. Когда вы играете каждые три дня или проводите один матч в неделю, это не проблема. Если вы занимаетесь этим много-много лет, нужно лучше узнавать себя и приспосабливаться. В этом плане я научился. Это просто. Это процесс.
Мы готовимся к игре с невероятным вниманием к тому, что должны делать в зависимости от соперника. "Бернли" отличается от "Тоттенхэма", поэтому и мы должны действовать по-другому.
В этом все дело. Я отношусь к этому серьезно, потому что не хочу разочаровывать игроков, болельщиков и людей, которые мне доверяют. Но раньше мне требовалось 24 часа, а теперь мне не нужны 24 часа на подготовку к играм, потому что перед игроками я появляюсь в более свежем состоянии и в нужный момент.
Сейчас я более хороший тренер с точки зрения того, что я лучше распределяю время между работой и отдыхом", - сказал тренер "Манчестер Сити".
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