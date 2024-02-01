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Челси проявляет интерес к защитнику ПСЖ

Англия

Лондонцы хотят подписать Мукиеле

Челси проявляет интерес к защитнику ПСЖ

Фото: en.psg.fr

Новина українською

"Челси" хочет подписать Норди Мукиеле

Как сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe, лондонский клуб проявил интерес к защитнику "ПСЖ" на фоне травмы Риса Джеймса. Однако уход Мукиеле из "ПСЖ" в последний день трансферного окна практически исключен.

Ранее этой зимой Мукиеле был близок к переходу в "Баварию", однако сделка не состоялась из-за высоких финансовых запросов "ПСЖ".

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Источник:
getfootballnewsfrance
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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