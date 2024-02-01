Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси проявляет интерес к защитнику ПСЖ
Лондонцы хотят подписать Мукиеле
Фото: en.psg.fr
"Челси" хочет подписать Норди Мукиеле
Как сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe, лондонский клуб проявил интерес к защитнику "ПСЖ" на фоне травмы Риса Джеймса. Однако уход Мукиеле из "ПСЖ" в последний день трансферного окна практически исключен.
Ранее этой зимой Мукиеле был близок к переходу в "Баварию", однако сделка не состоялась из-за высоких финансовых запросов "ПСЖ".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:getfootballnewsfrance
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский в ближайшие дни подпишет указ об отставке Залужного с должности главкома ВСУ - CNN
- "Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко
- Выкуп Малиновского, новый Лунин для Реала и избиение Челси. Главные новости за 31 января
- Предлагали зарплату меньше, чем в Шахтере. Мудрик за год до Челси отказался переходить в Брентфорд
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн