Официально: Кристал Пэлас подписал талантливого хавбека

"Кристал Пэлас" осуществил трансфер полузащитника Адама Уортона из "Блэкберн Роверз".

Контракт подписан на пять с половиной лет. Стоимость трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо сообщает о 22 миллионах фунтов стерлингов.

"Я всегда хотел играть в Премьер-лиге, а играть за такой клуб, как "Кристал Пэлас", это большая честь", - сказал Адам.

Уортон является воспитанником академии Блэкберн. А в этом сезоне за клуб сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.