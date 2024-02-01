АПЛ. Вест Хэм – Борнмут 1:1. Абсолютно справедливая ничья

Приезд боевитого "Борнмута" в гости к "Вест Хэму" с самого начала рассматривался как максимально непредсказуемый матч, результат которого чрезвычайно трудно предсказать, ведь может произойти буквально все. Вот в чем сомнений не было, так это в мощи Доминика Соланке, который является главной атакующей силой своей команды и именно он должен иметь завершать самые острые моменты своей команды. Забегая вперед, Диминик уже на 3-й минуте полностью оправдал эти ожидания.

Но еще немного о том, что было накануне. Илья Забарный появился в стартовом составе "вишен", что точно не может вызвать никакого удивления, было бы странно, если бы украинец оказался на скамейке запасных. А в составе "Вест Хэма" дебютировал Калвин Филлипс, которого "молотобойцы" забрали у "Манчестер Сити" на правах аренды.

Теперь непосредственно к матчу, все началось с неудачной передачи от Курта Зума на Филлипса у собственной штрафной, в итоге команда Мойеса легко потеряла мяч, чем легко воспользовался Соланке, спокойно закатив круглого в сетку ворот Альфонсо Ареола. Быстрый гол сильно ошарашил хозяев поля, по инерции они пропустили еще несколько интересных атак и оправились лишь ближе к середине первого тайма. Именно тогда мы наконец увидели Боуэна и компанию в действии, но создать что-то действительно острое у "молотобойцев" не получалось, в частности благодаря стараниям Ильи Забарного, который провел очередной уверенный матч в Премьер-лиге.

Но и команда Ираолы не забывала о своих атаках, в частности очень активным сегодня был Антуан Семеньо, который и отдавал острые передачи и сам чрезвычайно опасно пробивал несколько раз. Впрочем, здесь свои таланты показал Ареола, не все так просто.

Уже во втором тайме "Вест Хэм" забегал куда интереснее. Стартовое давление переросло в назначенный пенальти в ворота "вишен" после того, как Ллойд Келли сбил Мохамеда Кудуса в собственной штрафной площадке. Арбитру понадобилась консультация с ВАР арбитром и просмотр эпизода в повторе, чтобы точно убедиться, что это точка. Наказание уверенно выполнил Джеймс Уорд-Прауз и это 1:1. "Молотобойцы" сделали достаточно, чтобы сравнять счет, невозможно сказать, что это как-то несправедливо. После этого интерес к матчу возрос в несколько раз, ведь было интересно, как дальше продолжат играть соперники.

Вот только команды решили пожать друг другу руки и заблаговременно расписались под ничьей, которая устроила все стороны. Этот результат позволил "вишням" выйти на 12-е место в турнирной таблице АПЛ, а "Вест Хэм" остается шестым.

АПЛ, 22-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Вест Хэм" — "Борнмут" 1:1

Голы: Уорд-Прауз (61, с пенальти) — Соланке (3)

"Вест Хэм": Ареола — Джонсон, Мавропанос, Зума, Эмерсон — Филлипс (Ингс, 69), Соучек, Альварес — Кудус (Корне, 90+6), Уорд-Прауз — Боуэн

"Борнмут": Нето — Смит, Забарный, Сенеси, Келли (Керкез, 79) — Кук, Кристи — Семеньо (Синистерра, 69), Скотт (Клюйверт, 69), Тавернье (Фавр, 90+2) — Соланке

Предупреждения: Боуэн (70) — Кристи (67), Кук (83), Фавр (90+8)