Челси отправил своего хавбека в аренду Страсбургу

"Страсбур" арендовал полузащитник "Челси" Андрей Сантоса.

Игрок присоединился к французскому клубу до конца этого сезона.

Сантос был отозван из аренды в "Ноттингем Форест" несколько недель назад, поскольку футболист не получал достаточно игрового времени.

Andrey Santos has joined French club RC Strasbourg on loan until the end of the season. ????????