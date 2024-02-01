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Челси отправил своего хавбека в аренду Страсбургу

Англия

Андрей Сантос снова временно покинул Челси

Челси отправил своего хавбека в аренду Страсбургу

chelseafc.com

Новина українською

"Страсбур" арендовал полузащитник "Челси" Андрей Сантоса.

Игрок присоединился к французскому клубу до конца этого сезона.

Сантос был отозван из аренды в "Ноттингем Форест" несколько недель назад, поскольку футболист не получал достаточно игрового времени.

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Источник:
chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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