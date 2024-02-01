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Челси отправил своего хавбека в аренду Страсбургу
Андрей Сантос снова временно покинул Челси
chelseafc.com
"Страсбур" арендовал полузащитник "Челси" Андрей Сантоса.
Игрок присоединился к французскому клубу до конца этого сезона.
Сантос был отозван из аренды в "Ноттингем Форест" несколько недель назад, поскольку футболист не получал достаточно игрового времени.
Andrey Santos has joined French club RC Strasbourg on loan until the end of the season. ????????— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 1, 2024
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Источник:chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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