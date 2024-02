АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4. Безумное завершение матча

Английская Премьер-лига, 22 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Перед матчем “волки” в некоторых аспектах были даже фаворитами этой пары. Их сегодняшняя победа, а тем более ничья не была б сенсацией. Однако на первый тайм команда просто не вышла.

Возможно, это появление Каземиро в матче в АПЛ впервые за практически четыре месяца повлияло. Однако МЮ действительно качественно играл больше часа. На 5-й минуте был открыт счет: Хойлунд сбросил под удар Рашфорду и тот забил свой третий гол в последних четырех матчах. Спустя еще 17 минут отличился и сам Расмус, сыграв в стиле настоящего нападающего в борьбе вблизи чужой линии ворот.

