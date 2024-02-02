АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4. Безумное завершение матча

Английская Премьер-лига, 22 тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Перед матчем “волки” в некоторых аспектах были даже фаворитами этой пары. Их сегодняшняя победа, а тем более ничья не была б сенсацией. Однако на первый тайм команда просто не вышла.

Возможно, это появление Каземиро в матче в АПЛ впервые за практически четыре месяца повлияло. Однако МЮ действительно качественно играл больше часа. На 5-й минуте был открыт счет: Хойлунд сбросил под удар Рашфорду и тот забил свой третий гол в последних четырех матчах. Спустя еще 17 минут отличился и сам Расмус, сыграв в стиле настоящего нападающего в борьбе вблизи чужой линии ворот.

⚽️ Rashford

⚽️ Hojlund @ManUtd in charge as they take a two-goal advantage into half-time at Molineux ✌️#WOLMUN pic.twitter.com/O9offop7Aq — Premier League (@premierleague) February 1, 2024

Кстати, Хойлунд забил в третьем матче АПЛ подряд. После тонн критики и сухих поединков датчанина все-таки прорвало на голы в рамках чемпионата.

До перерыва гости могли еще дважды забивать, в том числе и Хойлунд – чуть-чуть не повезло. На старте второго тайма Каземиро не реализовал момент, затем Расмус с близкого расстояния не смог переиграть Са. Однако впоследствии "вулвз" все больше наращивал свой темп.

Был момент у Доусона – Онана парировала. А на 68-й минуте Каземиро привез пенальти. Хотя здесь стоит учесть больше замечательную актерскую игру Куньи. Едва опорник МЮ задел своего соотечественника. Арбитры после просмотра VAR решили поверить. Сарабия с точки пробил по центру ворот.

Тен Хаг отважился на первые замены. На поле вышел Мактоминей и Антони. Скотт через две минуты сразу же забил: замкнул подачу с углового. К бразильцу вернемся позже. Да, не с ярким описанием фантастических действий.

На 85-й минуте Килман отыграл один мяч – тогда вернулась интрига в игру. Еще через 10 минут "Вулверхэмптон" сравнял! Вот тут в игру вступил Антони. Он завозился с мячом на подступах к чужой штрафной после неудачной подачи гостей с углового. "Волки" провели поразительную контратаку, которую завершил Нету.

Благо для Антони, что у МЮ есть молодая школа. Вышедший на замену 19-летний Омари Форсон записал в свой актив победный ассист. Однако практически вся заслуга на плечах 18-летнего Кобби Мэйну. Он обыграл нескольких футболистов, вошел в штрафную и пробил в правый угол. Дебютный гол юноши в АПЛ. И как важен.

A special first Premier League goal for 18-year-old Kobbie Mainoo ✨#WOLMUN https://t.co/qdM1Uj6f4H pic.twitter.com/eJI5celGYM — Premier League (@premierleague) February 1, 2024

“Манкунианцы” поднялись на седьмую позицию. Отрыв от "Ньюкасла" теперь составляет три очка, а до "Вест Хэма" не хватает одного зачетного пункта. "Вулвз" продолжают находиться на 11 позиции.

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" 3:4

Голы: Сарабия 71 (пен.), Килман 85, Нету 90+5 – Рашфорд 5, Хойлунд 22, Мактоминей 75, Мэйну 90+7

Вулверхэмптон: Са – Килман, Доусон, Тоти (Фрейзер 82) – Семеду, Лемина, Дойл (Гомеш 82), Догерти (Аит-Нури 55) – Нету, Кунья – Беллегарде (Сарабия 64)

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Мартинес (Магуайр 86), Шоу – Мейну, Каземиро (Мактоминей 73) – Гарначо (Эванс 90+2), Фернандеш, Рашфорд (Антони 73) – Хойлунд (Форсон 86)

Предупреждения: Доусон 45+2, Кунья 89 – Казэмиро 3, Мартинес 48, Онана 78, Гарначо 90+8, Шоу 90+10