Манкунианцы вырывают победу в эпичном поединке. Вулверхэмптон - МЮ 3:4. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" добыл тяжёлую победу над "Вулверхэмптоном" в компенсированное время.

В первом тайме "красные дьяволы" обеспечили себе задел в 2 гола. Такой счёт держался до 71-й минуты, с которой началось всё самое интересное в матче. Сперва команды обменялись голами за 4 минуты, а уже в концовке матча "волки" проявили характер и сравняли счёт, забив на 85-й и 90+5-й. Однако "МЮ" не захотел уезжать без победы, и всё-таки дожал хозяев благодаря усилиям 18-летнего Кобби Мейну.

Английская Премьер-Лига. 22-й тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" – 3:4

Голы: Сарабия 71 (пен), Килман 85, Нету 90+5 – Решфорд 5, Хойлунд 22, Мактоминей 75, Мэйну 90+7