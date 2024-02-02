Тен Хаг: Мы должны играть хорошо все 90 минут

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал трудную победу над "Вулвергемптоном" (4:3) в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.

"Считаю, что сыграли очень хорошо в течение первого часа, мы диктовали игру. Счет мог становиться 3-0 или 4-0. То, как мы пропустили - этого не должно было произойти. Но потом мы показали характер. Особенно Кобби Мэйну. Это был отличный гол.

Безусловно, мы должны хорошо выступать 90 минут, надо работать над этим. Когда мы будем чаще играть в этом составе – это придет. Кроме того, некоторые игроки пока не в лучшей физической форме после травм.

Мэйну? Он достиг невероятного прогресса, у него есть отличные навыки, он – пример современного полузащитника. Он может защищаться и атаковать, и он спокоен.

Конечно, Рашфорду нужен был этот гол. Но это отличный командный гол. Мы забивали подобные после схожих комбинаций, когда задействуем много игроков, а затем переводим мяч на другую сторону и забиваем отличный гол", – цитирует нидерландского специалиста официальная пресс-служба "манкунианцев".