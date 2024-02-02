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Бывший полузащитник МЮ: Я жил вместе с Роналду, и пока он тренировался - я спал
Воспоминания бразильца
Goal
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон вспомнил годы пребывания в состоянии "манкунианцев" и отношения с Криштиану Роналду.
"Тренировка начиналась в 9:30, но иногда нам приходилось идти в 6:30, потому что в клубе был Роналду, и мы шли с ним. Зачастую в это время я ещё спал. Как только я прибыл в Манчестер - сразу поселился в доме Криштиану. Он меня будто усыновил, я очень ценю это, мы жили там вместе с Нани. У нас был собственный повар, бассейн, джакузи, теннисный корт.
Если бы у меня было 5% менталитета Криштиану - я был бы среди 20 лучших полузащитников на тот момент. Это что-то очень бразильское – думать, что мы уже все выиграли и что все решено. Не желать чего-то большего. "Юнайтед" заплатил за меня 35 миллионов. В то время это были большие деньги. Сегодня это было бы 100 или 90 миллионов. Сейчас "МЮ" платит 70, 80, 90 миллионов за игроков, которые не стоят столько. Думаю, что отчаяние клуба настолько велико, что они отдадут эти деньги за кого-либо" - приводит слова экс-игрока Marca
Андерсон выступал в составе "манкунианцев" с 2007 по 2015 год. В 2008 году бразилец получал награду "Golden Boy", которую присуждают лучшему игроку года.
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