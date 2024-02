Клуб Забарного усилился турецким форвардом из Ла Лиги

"Борнмут" договорился с "Хетафе" об аренде турецкого нападающего Энеса Унала, сообщает официальный сайт английского клуба.

По данным журналиста Фабрицио Романо, "вишни" получат опцию выкупа футболиста за 16 миллионов евро в случае выполнения определенных требований.

Унал – воспитанник "Бурсаспора". В 18-летнем возрасте он был приобретен "Манчестер Сити", в составе которого провел 2 года (2015-2017), но так и не дебютировал в АПЛ. За "Хетафе" турок провел 104 игры и отличился 34 голами.

???????????? Official, confirmed. Enes Ünal signs as new Bournemouth player on loan with buy clause for €16m. pic.twitter.com/Vh3v4dvT3o