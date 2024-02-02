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Клуб Забарного усилился турецким форвардом из Ла Лиги

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Клуб Забарного усилился турецким форвардом из Ла Лиги

avfc.co

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"Борнмут" договорился с "Хетафе" об аренде турецкого нападающего Энеса Унала, сообщает официальный сайт английского клуба.

По данным журналиста Фабрицио Романо, "вишни" получат опцию выкупа футболиста за 16 миллионов евро в случае выполнения определенных требований.

Унал – воспитанник "Бурсаспора". В 18-летнем возрасте он был приобретен "Манчестер Сити", в составе которого провел 2 года (2015-2017), но так и не дебютировал в АПЛ. За "Хетафе" турок провел 104 игры и отличился 34 голами.

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Источник:
afcb
Опубликовал: Александр Бураков
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