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Клуб Забарного усилился турецким форвардом из Ла Лиги
Новый одноклубник украинца
avfc.co
"Борнмут" договорился с "Хетафе" об аренде турецкого нападающего Энеса Унала, сообщает официальный сайт английского клуба.
По данным журналиста Фабрицио Романо, "вишни" получат опцию выкупа футболиста за 16 миллионов евро в случае выполнения определенных требований.
Унал – воспитанник "Бурсаспора". В 18-летнем возрасте он был приобретен "Манчестер Сити", в составе которого провел 2 года (2015-2017), но так и не дебютировал в АПЛ. За "Хетафе" турок провел 104 игры и отличился 34 голами.
???????????? Official, confirmed. Enes Ünal signs as new Bournemouth player on loan with buy clause for €16m. pic.twitter.com/Vh3v4dvT3o— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024
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